В Азербайджане появится единый Фонд по агрострахованию

2017-10-01 09:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане появится единый институт, который будет курировать сферу агрострахования.

Об этом сказала Trend глава местного представительства IFC Алия Азимова.

В настоящее время IFC совместно с министерством сельского хозяйства и Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана работает над проектом по внедрению в стране системы агрострахования.

"На данный момент мы работаем над улучшением законодательства в этой сфере. Также идут переговоры по поводу выбора модели институциональной базы, то есть института, который будет курировать сферу агрострахования", - сказала она.

По словам Азимовой, скорее всего, данный институт будет создан на основе страхового пула и будет действовать в виде фонда, в состав которого войдут действующие в стране страховые компании [их в стране 22]. Фонд, наряду с курированием этой сферы, займется также разработкой новых страховых продуктов.

"Мы также собираем данные для оценки рисков в сфере агрострахования, чтобы в следующему году подготовить первые страховые продукты", - добавила она.

Как отметила собеседник агентства, правительство Азербайджана склонно использовть турецкую модель агрострахования, которая называется TARSIM. В рамках работ над проектом IFC ищет наиболее приемлемые варианты для внедрения этой модели в Азербайджане.

Азербайджан сотрудничает с IFC с 1995 года. За это время корпорация предоставила стране кредиты на 473 миллиона долларов для реализации 56 проектов.

(Автор: Азад Гасанли)