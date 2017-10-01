В КНДР пригрозили устроить США ядерную катастрофу и превратить страну в “море огня”

2017-10-01 09:12 | www.apa.az | 5

КНДР пригрозила США ядерной катастрофой в случае продолжения станционной политики и отправки стратегических бомбардировщиков к Корейскому полуострову.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении представителя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, распространенном в воскресенье агентством ЦТАК.

“Мы в очередной раз напоминаем, что наши силы находятся в полной боевой готовности. Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня”, - говорится в нем.

КНДР в очередной раз подвергла критике заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся страны, и назвала его “сумасшедшим американским стариком”.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.