Сегодня в Австрии вступает в силу запрет на ношение никаба

2017-10-01 09:34 | www.oxu.az | 5

Запрет на ношение в общественных местах на территории всей Австрии полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды, а также маскарадных масок и медицинских масок без предписаний врача не в праздничные дни официально вступает в силу с 1 октября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, нарушителям будет выписан штраф в 150 евро, нежелающих повиноваться на месте указаниям правоохранительных органов будут забирать в полицию для разъяснительной беседы.

A.M.