Италия высылает посла КНДР в стране

2017-10-01 10:01 | www.apa.az | 4

Италия приняла решение выслать посла КНДР в Риме.

Как передает АПА, об этом в воскресенье в интервью газете La Repubblica заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Мы приняли серьезное решение, а именно остановить процедуру аккредитации посла КНДР. Посол обязан покинуть Италию", - сказал министр.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.