В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более трехсот боевиков ИГИЛ

2017-10-01 10:29 | www.oxu.az | 4

Ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина ас-Салихи, известного по прозвищу Охотник за Игиловцами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу во время боя за один из последних оплотов ИГИЛ в Ираке, населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ ему удалось уничтожить, отвечает – 321.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани.

Сообщается, что Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.

A.M.