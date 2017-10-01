У защитника «Реала» диагностировали проблемы с сердцем

2017-10-01 11:13 | www.oxu.az | 5

В команде не называют сроки возвращения спортсмена, но издание Marca сообщило, что речь идёт как минимум о полутора месяцах.

У правого защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаля врачи диагностировали вирусную инфекцию в области перикарда — наружной соединительнотканной оболочки сердца.

Как передает Oxu.Az, об этом клуб сообщил через официальную страницу в Твиттере.

Сроки возвращения футболиста в команде пока не называют, однако испанское издание Marca сообщило, что процесс выздоровления, по самым скромным подсчётам, займёт полтора месяца, но может и продлиться на значительно больший срок.

A.M.