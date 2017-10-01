В Каталонии стартовал референдум о независимости

2017-10-01 11:47 | www.oxu.az | 4

В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, однако проходит оно далеко не на всех из 2300 участках для голосования.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передаёт РИА Новости.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.

Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что проголосовать жители Каталонии могут на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

A.M.