В Азербайджане проходит акция по сдаче крови

2017-10-01 11:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) и при организационной поддержке министерства здравоохранения в 17 мечетях, в главном центре банка крови в Баку и в восьми его центрах в регионах проходит акция по сдаче крови в связи с Ашура.

Директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова министерства здравоохранения Зохра Алимирзаева сообщила журналистам, что акция по сдаче крови началась в семь часов утра и до сих пор около тысячи человек уже сдали кровь.

Она отметила, что люди, сдающие кровь, заранее проходят обследование, определяется могут ли они сдавать кровь и только после этого у них берется кровь.

Она добавила, что собранная кровь будет обследована на инфекции, а после этого чистая кровь будет использована для нуждающихся людей.

В прошло году на акции сдали кровь 4141 человек и было собрано 1863 литра крови.

(Автор: Эльчин Мехтиев)