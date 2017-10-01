В понедельник в Баку ожидается дождь

2017-10-01 13:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем - 16-18, в Баку ночью - 14-16, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана в понедельник временами ожидается дождь. Местами ожидаются ливни, в горных территориях ожидаются мокрый снег и снег. Местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 9-14, днем - 15-19, в горах ночью - 2-5, днем - 6-9 градусов тепла.