Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде принял участие в акции по сдаче крови (ФОТО)

2017-10-01 13:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) и при организационной поддержке министерства здравоохранения в 17 мечетях, в главном центре банка крови в Баку и в восьми его региональных центрах проходит акция по сдаче крови в связи с Ашура.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) щейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, в том числе, члены семьи Аллахшукюра Пашахаде, сын Мухаммед Пашазаде и брат Джаваншир Пашазаде приняли участие в акции по сдаче крови.