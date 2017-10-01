В Баку будет ветрено и дождливо

2017-10-01 13:26 | www.apa.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 октября временами ожидается дождь, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем - 16-18, в Баку ночью - 14-16, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидается дождь. Местами ожидаются ливни, в горных территориях ожидаются мокрый снег и снег. Местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 9-14, днем - 15-19, в горах ночью - 2-5, днем - 6-9 градусов тепла.