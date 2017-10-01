Осуществляемая Азербайджаном инициатива по сдаче крови уже реализуется и в других мусульманских странах - Мубариз Гурбанлы

2017-10-01 13:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Осуществляемая в Азербайджане инициатива по сдаче крови уже реализуется и в других мусульманских странах. Об этом журналистам в воскресенье сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Основная цель акции по сдаче крови заключается в том, что в некоторых мечетях время от времени происходили акты кровопускания и этой акцией по сдаче крови в Азербайджане подобные действия уже можно сказать, что не допускаются. Люди, которые хотят пускать кровь, сдавая кровь выполняют свою задачу", - сказал председатель комитета.

По его словам, Ашура проводится в соответствии с данной Управлением мусульман Кавказа (УМК) фетвой.

"Представители УМК и Государственного комитета по работе с религиозными структурами принимают участие в проведении мероприятий Ашура", - сказал председатель комитета.

Он отметил, что до сих пор каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

(Автор: Эльчин Мехтиев)