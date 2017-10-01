Барселона требует отставки представителя правительства Испании в Каталонии

2017-10-01 14:01 | www.apa.az | 5

Власти Каталонии выступили с требованием немедленной отставки полномочного представителя правительства Испании в регионе Энрика Мийо, обвинив его в репрессиях.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

“Мы можем требовать только его отставки, потому что он несет прямую ответственность за государственные репрессии [в отношении Каталонии]”, - заявил Туруль.