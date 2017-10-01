Турция усиливает контроль над электронной торговлей

2017-10-01 14:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в расширении электронной торговли, которая при этом будет взята под особый контроль министерства финансов. Об этом сообщили Trend в Минфине страны.

Основной целью усиления контроля над платежами в сфере электронной торговли является устранение фактов уклонения от уплаты налогов, отметили в министерстве.

"В этой связи будет создана специальная платформа, посредством которой в режиме онлайн будет отслеживаться процесс купли-продажи", - сказал собеседник агентства.

Как отметил ранее министр финансов Турции Наджи Акбал, к 2030 году в Турции не останется ни одного торгового центра, который бы не имел доступа к онлайн-торговле, и это будет распространяться на продажи во всех сферах.

"Крупные компании, занятые онлайн-торговлей, неоднократно обращались в министерство финансов по вопросу открытия своих филиалов в Турции, что, в свою очередь, делает необходимым создание специальной налоговой службы", - сказали в министерстве, уточнив, что такая служба будут создана в Стамбуле.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), в стране имеется 48 миллионов интернет-пользователей, и 43 процента пользователей мировой сети ежедневно пользуются услугами онлайн-торговли.

За шесть месяцев 2017 года в Турции было потрачено 30,8 миллиарда лир на онлайн-покупки. Минфин ожидает к концу года достижения этого показателя 50 миллиардов лир.

За полгода 17,5 милларда лир из общего объема онлайн-покупок пришлись на розничную торговлю, 10,1 миллиарда лир - на туристический сектор (бронирование отелей), остальные 3,2 миллиарда лир - на азартные онлайн-игры.

Официальный курс на 21 сентября составляет 3,5153 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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