Полиция в Барселоне применила резиновые пули - ОБНОВЛЕНО - ФОТОСЕССИЯ

2017-10-01 14:52 | www.apa.az | 4

В Барселоне в воскресенье, 1 октября, полиция применила для разгона желающих проголосовать на референдуме о независимости от Испании резиновые пули.

Как передает АПА, об этом сообщает Зеркало недели.

Полицейские стреляли по собравшимся вблизи избирательных участков. По словам очевидцев, на улицах столицы региона видели людей в крови.

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14.03

По меньшей мере 38 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума о независимости.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter департамент здравоохранения автономии.

По его информации, большинство пострадавших получило легкие травмы.