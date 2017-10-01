Каталонская коррида: красная тряпка независимости и международное право

2017-10-01 14:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ – Сегодня на так называемом референдуме в провинции Испании Каталония будет дан ответ на вопрос как жестко придется заплатить Европе за игры в демократию и двойные стандарты в отношении сепаратистских игр разных стран. Правда Мадрид в 2008 году выступил против независимости Косово, и испанские политики меньше всего были замечены в потакании сепаратизму, как например многие французы, приезжающие в Нагорный Карабах, но по иронии судьбы сегодня именно Испания расплачивается за политику двойных стандартов Евросоюза, открывшего признанием независимости Косово "ящик Пандоры".

Сегодняшний так называемый «референдум о независимости Каталонии», который не признается испанским правительством, может стать началом необратимого конституционного кризиса в Европе, способного повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Несмотря на то, что страны ЕС в один голос утверждают, что не следует признавать независимость Испанского региона, именно попустительство европейских властей, закрывающих глаза на противоправные деяния своих чиновников в деле сепаратизма за пределами ЕС, стало отправной точкой для пересмотра норм международного права. Центральное правительство Испании много лет отбивается от атак каталонских активистов, заявляющих о намерении добиться независимости любым способом. Но в данный момент

в испанском регионе развернулась настоящая борьба между властями и сепаратистами, которая грозит вылиться в кровавые столкновения или что еще хуже, перерасти в гражданское противостояние, грозящее затянуться надолго.

Другими словами, на испанском побережье сегодня развернулась нешуточная борьба между сепаратизмом и уважением международных прав и конституции страны, которая не предусматривает самоопределения регионов. Что же касается самого понятия «референдума о независимости» в международном праве, то он имеет место быть лишь с согласия центрального правительства.

Причем, судя по всему, идея об отделении будоражит умы лишь кучки политиков, которые пытаются нажиться на экономически богатом регионе Испании. Что касается самого населения Каталонии, то тут показательным является следующий факт. Три года назад организаторы опроса о политическом будущем Каталонии столкнулись с проблемой низкой явки: свою точку зрения высказали тогда лишь 37% населения, и это при том, что возрастной ценз был снижен до 16 лет (вместо 18).

Сегодня пресса Испании обвиняет лидеров движения за «независимость» в искажении фактов и подтасовке данных социологических исследований о желании каталонцев отделяться от центра.

Также стоит упомянуть о разрушительном воздействии такого рода действий испанского региона, которые могут иметь эффект домино и запустить необратимый процесс противостояния сепаратистов и властей разных европейских стран.

Примеру властей Каталонии могут последовать итальянский регион Венето, бельгийская Фландрия, а также Бавария, Шотландия. Это хорошо понимают лидеры европейских стран и, разумеется, правительство ЕС в Брюсселе.

Недаром в середине прошлого года вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини представила "Глобальную стратегию ЕС" (EU Global Strategy), ключевым элементом которой стал постулат о территориальной целостности государств ЕС.

В документе говорится, что ключевыми элементами европейской безопасности являются суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, нерушимость границ и мирное урегулирование споров (разногласий).

"Эти принципы применимы ко всем государствам как внутри, так и за пределами границ ЕС", - говорится в документе.

Этот важнейший постулат, являющийся одной из основ современного миропорядка - суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, - многие годы игнорируется мировым сообществом в разных странах, в том числе и в отношении Азербайджана. Вместо давления на Армению и принудительного вывода оккупационных войск с территорий Азербайджана, мировые игроки своим молчанием поощряли сепаратистские действия армянских властей. Именно молчание и равнодушие привели к многочисленным жертвам военного противостояния на азербайджанских территориях.

Возможно, Евросоюз, на собственном опыте столкнувшись с угрозой сепаратизма, внимательнее и с большим сочувствием отнесется к этой проблеме, с которой столкнулись и его партнеры за пределами ЕС.

(Автор: Эльмира Таривердиева)