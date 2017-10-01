Сегодня определится чемпион Европы по волейболу среди женщин

2017-10-01 15:25 | www.apa.az | 3

1 октября завершится чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Как передает АПА, в последний день чемпионата состоятся встречи за бронзовую и золотую медали.

В финале за звание чемпиона будут состязаться сборные команды Сербии и Нидерландов. Сборная команда Азербайджана встретится со сборной Турции в матче за третье место. Если наша сборная одержит победу, то, это будет лучшим результатом азербайджанских волейболисток в истории чемпионатов Европы. В полуфинале национальная сборная Азербайджана проиграла сильной команде Нидерландов со счетом 2:3, а сборная Сербии в полуфинале победила сборную Турции со счетом 3:0.

Финальный этап чемпионата, стартовавшего 22 сентября, совместно организован Азербайджаном и Грузией. На чемпионате состязались 16 команд в четырех группах.

Сборная Азербайджана, завершив на первом месте в группе «А», где играла вместе со сборными командами Германии, Польши и Венгрии, получила прямую путевку в четвертьфинал. В четвертьфинале наша сборная, победив сборную Германии со счетом 3:0, прошла в полуфинал, однако в полуфинале после встречи с нидерландской командой будет вести борьбу за третье место.

Напомним, что свой лучший результат азербайджанские волейболистки показали в 2005 году на проходившем в Хорватии первенстве континента. Тогда, несмотря на то, что наша сборная впервые участвовала в чемпионатах Европы, она заняла четвертое место. После этого результата азербайджанские волейболистки принимали участие в финальных этапах последующих первенств континента.