Ученые впервые провели межконтинентальную телепортацию

2017-10-01 15:25 | www.oxu.az | 9

Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового спутника связи «Мо-Цзы» первую межконтинентальную «телепортацию» частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vlasti.net, за год после запуска «Мо-Цзы» они смогли реализовать три главных шага на пути создания «квантового интернета». Во-первых, удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции в 1200 километров, связать две разные точки на поверхности планеты на аналогичном расстоянии, а также провести первые опыты по орбитальной квантовой телепортации.

«Благодаря этому мы в 20 раз улучшили качество связи по сравнению с оптоволоконными системами», — заявили китайские ученые.

Отметим, квантовая телепортация – это всего лишь изменение состояния одной частицы под воздействием другой, обусловленное феноменом под названием «квантовая запутанность».

Чтобы сделать подобный процесс возможным, физики особым образом «связывают» две частицы между собой, после чего состояние одной из них начинает зависеть от состояния другой, даже если впоследствии они окажутся на большом расстоянии друг от друга.

Уже довольно давно специалисты предполагали, что этот феномен можно использовать для создания каналов связи, которые невозможно прослушать, однако долгое время это оставалось лишь теоретическим предположением.

Как сообщает пресс-служба Китайской академии наук, «Мо-цзы» впервые использовали для практических целей.

Чуньли Бай (Chunli Bai), президент КАН, и Антон Цейлингер (Anton Zeilinger), руководитель Академии наук Австрии, провели первый сеанс межконтинентальной квантовой видеосвязи, защищенной от взлома при помощи шифровальных ключей, переданных через спутник.

Для этого эксперимента китайские ученые объединили спутниковые каналы квантовой связи с уже имеющейся наземной квантовой сетью, соединяющей Пекин, Шанхай и несколько других китайских городов. Аналогичная сеть была построена между Веной и городом Грац, где находятся станции космической квантовой связи. В ближайшем будущем, как отмечает пресс-служба КАН, китайские ученые проведут аналогичные опыты при участии коллег из России, Сингапура, Италии и Германии.

A.M.