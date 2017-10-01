В результате действий полиции в Каталонии пострадали более 30 человек – ВИДЕО – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-01 15:35 | www.oxu.az | 4
Полиция в Барселоне применила резиновые пули.
В Барселоне в воскресенье, 1 октября, полиция применила для разгона желающих проголосовать на референдуме о независимости от Испании резиновые пули.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Зеркало недели.
Полицейские стреляли по собравшимся вблизи избирательных участков. По словам очевидцев, на улицах столицы региона видели людей в крови.
15:03
Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненных в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.
«Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое - средней тяжести», - говорится в заявлении ведомства.
Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы, головокружения и паника.
В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости.
A.M.