Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже – ЗАЯВЛЕНИЕ МВД

2017-10-01 16:18 | www.oxu.az | 3

Накануне вечером в мечети Имамзаде в Гяндже произошел инцидент между группой верующих и сотрудниками полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В связи с церемонией Ашура, сотрудники полиции предприняли ряд мер по обеспечению безопасности на территории комплекса Имамзаде и беспрепятственному проходу всех верующих. Были созданы специальные маршруты, по которым верующие должны были пройти на территорию комплекса.

Однако, в районе 22:00 группа людей, выразив недовольство скоплением людей и очередью, предприняла попытку войти на территорию мечети с другого входа. Это создало проблемы для прохода других верующих и в частности женщин.

Сотрудники полиции пресекли эту попытку, а также призвали группу верующих придерживаться принятых правил. При активном участии присутствовавших там влиятельных теологов в течении 5-7 минут удалось полностью восстановить правопорядок.

В настоящее время ведется расследование этого инцидента.

A.M.