Азербайджанский дзюдоист стал победителем соревнований Гран-при в Загребе

2017-10-01 16:20 | www.apa.az | 4

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев стал победителем прошедших в хорватской столице Загребе соревнований Гран-При.

Как передает АПА, на соревнованиях наш спортсмен, состязавшийся в весовой категории 73 килограмм, победив всех своих соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета международных соревнований.

Наш дзюдоист последовательно одержал победу над представителями Хорватии, Италии, Японии, Бразилии и Швеции. В честь нашего спортсмена – победителя турнира Гран-При прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг.

На турнире участвуют 249 дзюдоистов из 47 стран.