Во Франции во время футбольного матча под болельщиками рухнула трибуна – ВИДЕО

2017-10-01 16:31 | www.oxu.az | 4

Во Франции во время футбольного матча обвалилась трибуна. Это произошло на 16 минуте, когда «Лилль» открыл счет, забив мяч в ворота «Амьена».

Как передает Oxu.Az, болельщики так обрадовались, что, желая докричаться до своих героев, ринулись к заграждению. Но спустя секунду сорвались вниз с двухметровой высоты. В больницу попали почти 30 человек, четверо — с тяжелыми травмами.

Матч сразу же прервали, а позже решили вовсе завершить. Счет остался неизменным: 1:0 в пользу «Лилля».

A.M.