В Каталонии не менее 337 человек пострадали в результате действий полиции - ОБНОВЛЕНО-2

2017-10-01 16:44 | www.apa.az | 5
Не менее 337 человек пострадали в результате действий полиции.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительство Каталонии.
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14.52
В Барселоне в воскресенье, 1 октября, полиция применила для разгона желающих проголосовать на референдуме о независимости от Испании резиновые пули.
Как передает АПА, об этом сообщает Зеркало недели.
Полицейские стреляли по собравшимся вблизи избирательных участков. По словам очевидцев, на улицах столицы региона видели людей в крови.
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14.03
По меньшей мере 38 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума о независимости.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter департамент здравоохранения автономии.
По его информации, большинство пострадавших получило легкие травмы.