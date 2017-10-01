Турции больше не нужно членство в ЕС - Эрдоган

2017-10-01 16:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС, сообщают турецкие СМИ.

"Мы видим, что в ЕС неверно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении», — написал он.

Вместе с этим, он подчеркнул, что турецкая сторона "не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце" и предоставил принимать решение руководству ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.