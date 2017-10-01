Власти Каталонии заявили, что явка на референдуме уже составила более 50% - ОБНОВЛЕНО-2

2017-10-01 17:11 | www.apa.az | 5

Власти Каталонии заявили, что явка на референдуме о независимости, по последним данным, составила более 50%.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.

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11.09

В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, однако проходит оно далеко не на всех из 2300 участках для голосования.

Как сообщает АПА, Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.

Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что проголосовать жители Каталонии могут на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

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10.06

Правоохранительные органы начали изымать первые урны для голосования на референдуме о независимости Каталонии, который должен пройти в воскресенье.

Как передает АПА, об этом сообщила газета El Periódico.

По ее информации, материал для плебисцита конфискуют в провинции Барселона. Ранее полиции было приказано изымать всю продукцию, имеющую отношению к голосованию.

При этом, по данным газеты El Pais, полиция Каталонии не закрыла школы, которые сепаратисты хотят использовать как избирательные участки.

По информации издания, речь идет об учебных заведениях, большинство из которых с пятницы были заняты активистами, чтобы предотвратить их закрытие. В социальных сетях уже появляются фотографии избирательных урн в некоторых школах.

Ранее власти Каталонии обещали, что в день проведения плебисцита будут открыты более 2,3 тыс. участков. Полиция посетила около 1,3 тыс. учебных заведений в регионе и опечатала их. При этом более 160 школ были “оккупированы” активистами. Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо приказал избегать применения силы при попытках не допустить проведения плебисцита.

Правоохранительным органам было поручено закрыть избирательные участки до 06:00 по местному времени воскресенья. Предполагается, что голосование должно начаться в 09:00.