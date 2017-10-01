На вокзале Марселя человек с ножом напал на прохожих

2017-10-01 17:38 | www.oxu.az | 3
Стражи порядка Марселя застрелили мужчину, который с ножом нападал на людей на вокзале Сен-Шарль.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в результате нападения один человек погиб.
В настоящее время французская полиция проводит спецоперацию на вокзале.
Известно, что глава МВД Франции Жерар Коллон в воскресенье прибудет к месту нападения на прохожих.
«Марсель. После нападения, произошедшего рядом с вокзалом Сен-Шарль, я немедленно направляюсь к месту», - написал сам Коллон в своем Twitter.
A.M.