Азербайджан проиграл Турции в матче за бронзу Евро-2017 – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-01 18:25 | www.oxu.az | 5
Ильхам Алиев наблюдал за игрой сборной Азербайджана по волейболу.
Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку проходят решающие матчи чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.
Как передает Oxu.Az, в матче за бронзу сборная Азербайджана встречалась с Турцией. Это был довольно принципиальный поединок, в котором хозяйкам площадки надо было проявить все свои лучшие качества, чтобы победить. И примерить первые в своей истории медали чемпиона континента.
Однако встреча у нашей команды не задалась. Она выиграла первую партию, но уступила в трех последующих (1:3), заняв четвертое место на чемпионате.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдал за игрой нашей команды.
17:25
Сборная Азербайджана встречается с командой Турции в матче за бронзовую медаль чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
Как передает Oxu.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдает за игрой нашей команды.
A.M.