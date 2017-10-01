Азербайджан проиграл Турции в матче за бронзу Евро-2017 – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-01 18:25 | www.oxu.az | 5

Ильхам Алиев наблюдал за игрой сборной Азербайджана по волейболу.

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку проходят решающие матчи чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Как передает Oxu.Az, в матче за бронзу сборная Азербайджана встречалась с Турцией. Это был довольно принципиальный поединок, в котором хозяйкам площадки надо было проявить все свои лучшие качества, чтобы победить. И примерить первые в своей истории медали чемпиона континента.

Однако встреча у нашей команды не задалась. Она выиграла первую партию, но уступила в трех последующих (1:3), заняв четвертое место на чемпионате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдал за игрой нашей команды.

17:25

Сборная Азербайджана встречается с командой Турции в матче за бронзовую медаль чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Как передает Oxu.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдает за игрой нашей команды.

A.M.