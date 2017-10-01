Политика Ягланда может привести к ухудшению отношений Азербайджана с Советом Европы - депутат

2017-10-01 19:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Политика генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда может привести к ухудшению отношений Азербайджана с этой структурой. Об этом Trend в воскресенье сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

"Мы неоднократно были свидетелями деятельности Турбьерна Ягланда против Азербайджана и в частности, в последнее время его антиазербайджанская деятельность еще более расширилась. 13 сентября на встрече с послами стран, входящих в Совет Европы, мы стали свидетелями этого и он даже намекнул на то, что вопрос об исключении Азербайджана из СЕ будет входить в повестку дня. Естественно, его антиазербайджанские выступления были восприняты очень негативно в нашем обществе и наша общественность справедливо не принимает и осуждает заявления, человека, который возглавляет такую большую организацию как Совет Европы, против Азербайджана, нашей государственности. Мы полагали, что генсек Совета Европы вынесет результат из их осуждений и положит конец выступлениям, которые полны лжи и клеветы. Но мы стали свидетелями обратного", - сказал депутат.

По его словам, к сожалению Ягланд на своей странице в Facebook поделился искаженными мыслями, необоснованными обвинениями по отношению демократии в Азербайджане.

"Очень интересно, что Ягланд, который обвиняет Азербайджан в том, что якобы Азербайджан не исполняет решения Европейского суда по правам человека, не говорит ни слова про неисполнение более десяти тысяч решений, принятых Европейским судом в отношении Великобритании, Италии, Франции и других стран. Ягланд говорит только об Азербайджане и озвучивает противоречивые мысли, которые полны лжи и клеветы. Несмотря на очень жесткую позицию азербайджанской общественности в отношении антиазербайджанской позиции Ягланда и на критику его этой позиции, генсек не извлек из этого урок. Вместо того, чтобы следить за своими заявлениями, генсек начал озвучивать такие заявления, что это бросает большую тень на отношения Азербайджана с Советом Европы. И фактически Ягланд осуществляет такую политику, что она может привести к прекращению отношений Азербайджана с Советом Европы. А причиной этого может стать несоответствующие действительности заявления генерального секретаря этой организации Турбьерна Ягланда против Азербайджана, азербайджанского народа и общественности. Считаю, что Ягланду нужно никогда не забывать эту ответственность" - сказал депутат.

(Автор: Самир Али)