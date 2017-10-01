В Саудовской Аравии откроется школа вождения для женщин

2017-10-01 20:00 | www.oxu.az | 6

В Саудовской Аравии впервые откроется школа вождения для женщин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Al Arabiya, такой указ издал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Сообщается, что женщины смогут посещать занятия при университете.

По данным Университета принцессы Нура, в учебном заведении числится более 60 тысяч студентов-женщин, как в Эр-Рияде, так и в других городах страны.

Напомним, 26 сентября король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд разрешил саудовским женщинам водить машину. Такое право жительницы государства получили впервые в истории. Ранее Лайф писал о том, что данное решение властей Саудовской Аравии поприветствовал президент США Дональд Трамп.

Н.О.