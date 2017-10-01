Армянские сепаратисты считают, что могут добиться независимости вымышленного режима - депутат

2017-10-01 20:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Армянские сепаратисты считают, что могут добиться независимости вымышленного режима. Об этом Trend в воскресенье сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

По его словам, сепаратистское поведение испанской провинции Каталонии, как проведение первого октября референдума о независимости, несколько воодушевило армянских сепаратистов и они надеются, что если волна сепаратизма расширится, то и они расширив свою сепаратистскую деятельность смогут добиться независимости созданного ими сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана.

"В Испании есть 17 автономных провинций и сепаратистское поведение одной из этих провинций, то есть Каталонии, естественно столкнулось с однозначной позицией во всем мире - страны мира, страны-члены Совета Безопасности ООН выразили свое отрицательное отношение к этому событию, и отметили, что признают территориальную целостность и суверенитет Испании", - сказал депутат.

Эльман Насиров считает, что сегодня нет никаких оснований для воодушевления армянских сепаратистов.

"То есть на поведение сепаратистов была дана резкая реакция на международной арене и ни одно государство не приняло и не защитило незаконные действия сепаратистов, которые хотят создать отдельное государство. Армянское лобби, определенные группировки, действующие в Армении, сепаратисты, руководители сепаратистского режима пытаются воспользоваться этими событиями и дать своим сепаратистским действиям правовой облик. Но это невозможно. У Азербайджана есть неизменная позиция по урегулированию конфликта и эта позиция была принята международным сообществом. Территориальная целостность Азербайджана признается странами мира, а сепаратистский режим не признает ни одно государство, включая даже Армению. И это невозможно", - сказал депутат.

(Автор: Самир Али)