Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

2017-10-01 20:33 | www.trend.az | 6

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко возмущен убийством людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе и отметил хладнокровие сотрудников правоохранительных органов, передает РИА Новости.

"Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую военнослужащих операции Sentinelle и полицейских, которые хладнокровно и эффективно среагировали", — написал французский лидер в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.