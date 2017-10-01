Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии

2017-10-01 20:40 | www.oxu.az | 6

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике принял участие в референдуме о независимости Каталонии.

Как передает Oxu.Az, об этом футболист сообщил на своей странице в «твиттере».

«Я уже проголосовал. Вместе мы являемся неудержимой защитой для демократии», – написал Пике.

Ранее Пике призвал каталонцев проголосовать за независимость Каталонии. Референдум также поддержали бывшие игроки «Барселоны» Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль и Хави.

Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром, 1 октября. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.

Н.О.