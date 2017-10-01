Молодых мам Азербайджана приглашают на международный конкурс красоты «Королева Рунета 2018.

2017-10-01 21:00 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане начали разыскивать самых красивых мам для участия в V юбилейном международном конкурсе красоты «Королева Рунета 2018».

Как передает Oxu.Az, сегодня стартуют кастинги по странам СНГ и Европы на новый V юбилейный сезон самого модного популярного международного конкурса красоты «Королева Рунета», в котором принимают участие русскоязычные красавицы мамы из всех уголков планеты.

В конкурсе могут принять участие мамы от 23 до 43 лет, имеющие не менее одного ребенка. Семейный статус значения не имеет.

Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнеров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей.

Анкеты от участниц конкурса принимаются до конца октября 2017 года.

Посмотреть подробные условия участия в конкурсе, а также заполнить анкету можно на официальном сайте проекта http://www.queenrunet.ru.

Финал конкурса планируется провести в 2018 году. Информация об этом появится позже.

Н.О.