Трамп призвал Тиллерсона не тратить время на «маленького человека-ракету»

2017-10-01 21:20 | www.oxu.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон теряет время, ведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как передает Oxu.Az, об этом написал на своей странице в «Твиттере» американский лидер Дональд Трамп.

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит своё время на переговоры с маленьким человеком-ракетой (Ким Чен Ыном. — Прим. ред.). Экономьте энергию, Рекс, мы сделаем то, что должно быть сделано!» — написал глава государства.

Напомним, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявлял, что американские власти находятся в постоянном контакте со своими северокорейскими коллегами по поводу ракетных и ядерных испытаний.

Н.О.