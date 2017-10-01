В азербайджанской премьер-лиге состоялись игры последнего тура первого круга

2017-10-01 21:40 | www.oxu.az | 4
Состоялись игры последнего тура первого круга в азербайджанской премьер-лиге.
Как сообщает Oxu.Az, на встрече в рамках VII тура «Каркабах» на стадионе имени Тофика Бахрамава принимал «Зиря».
Выставившие на игру в основном резервный состав хозяева поля завершили матч безголевой ничьей. Тем самым «Карабах» впервые остался без победы. При этом и «Зиря» не смогла забить и стать лидером.
В настоящее время агдамская команда с 16 очками занимает первую строчку. К тому же у этого коллектива еще и одна игра в запасе с «Сабаилом». «Зиря» же отстает на годно очко.
Азербайджанская премьер-лига
VII тур
1 октября (воскресенье)
18.00. «Карабах» - «Зиря»
Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Мехман Махмудов, Фариз Юсифов.
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов.
Судья-инспектор: Малик Гасанов.
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Н.О.