В азербайджанской премьер-лиге состоялись игры последнего тура первого круга

2017-10-01 21:40 | www.oxu.az | 4

Состоялись игры последнего тура первого круга в азербайджанской премьер-лиге.

Как сообщает Oxu.Az, на встрече в рамках VII тура «Каркабах» на стадионе имени Тофика Бахрамава принимал «Зиря».

Выставившие на игру в основном резервный состав хозяева поля завершили матч безголевой ничьей. Тем самым «Карабах» впервые остался без победы. При этом и «Зиря» не смогла забить и стать лидером.

В настоящее время агдамская команда с 16 очками занимает первую строчку. К тому же у этого коллектива еще и одна игра в запасе с «Сабаилом». «Зиря» же отстает на годно очко.

Азербайджанская премьер-лига

VII тур

1 октября (воскресенье)

18.00. «Карабах» - «Зиря»

Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Мехман Махмудов, Фариз Юсифов.

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов.

Судья-инспектор: Малик Гасанов.

Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова

Н.О.