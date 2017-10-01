Женская сборная Сербии по волейболу стала чемпионом Европы

2017-10-01 21:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Национальная команда Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу среди женщин в воскресенье провела игру против сборной Нидерландов.

Матч завершился победой спортсменок из Сербии со счетом 3:1 (25:20, 22:25, 25:28, 25:28).

Таким образом, сборная Сербии заняла первое место на чемпионате Европы по волейболу среди женщин, второе место досталось сборной Нидерландов. Третье и четвертое место разделили между собой сборные Турции и Азербайджана соответственно.