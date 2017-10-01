Чем опасен каталонский сепаратизм?

2017-10-01 22:00 | www.oxu.az | 5

Можно сколько угодно болеть за футбольный клуб «Барселона», восторгаясь игрой кудесников кожаного мяча, но нельзя поддерживать действия руководства Каталонии, которое сегодня попыталось провести референдум о независимости. Потому что это не просто провокация и преступление, но и путь к развалу Испании. А такое развитие событий центральная власть должна пресекать самым жестким, а порой и жестоким образом, передает Oxu.Az со ссылкой на bereza.today.

Именно так и поступает испанская власть. И она права. Совершенно напрасно мэр Барселоны Ада Колау заявляет о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен уйти в отставку из-за действий испанской полиции в отношении участников референдума за независимость Каталонии.

«Необходимо остановить действия полиции, направленные против мирного населения. Сегодня и Каталония, и вся страна должны требовать: «Рахоя в отставку», – написала Колау в своем Twitter.

Это – провокационное и неуместное заявление. Как неуместным является и обвинение премьера Каталонии Карлес Пучдемона в адрес испанской полиции за то, что она применила резиновые пули. Да, конечно же жаль , что пострадали люди, а таковых уже насчитывается несколько десятков. Но, именно власти Каталонии несут всю ответственность за произошедшее там кровопролитие.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хронологию событий.

Итак, парламент Каталонии 6 сентября принял закон о проведении 1 октября референдума, на который выносился провокационный вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?». Это – мягкая форма призыва к сепаратизму, не имеющая ничего общего со свободой волеизъявления. Потому, что результаты референдума априори были известны. А еще потому, что Каталония – это Испания и ее жители живут по ее законам и должны подчиняться именно испанским законам.

Естественно, правительство Испании заявило, что референдум будет неконституционным и пригрозило его организаторам преследованием. Все! Организаторам референдума открыто указали на то, что они выходят из правового поля.

Но, власти Каталонии проигнорировали этот призыв. Они пошли на провокацию. Пошли, несмотря на то, что Чрезвычайный пленум Конституционного суда Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона. В субботу премьер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что референдум будет проведен в любом случае. И это – слова провокатора и сепаратиста, а также главного виновника в кровопролитии.

Он, как и вся власть Каталонии, остались глухи к законным требованием официального Мадрида. И все их нынешние утверждения о том, что «людям просто нужно высказать свое мнение».- циничное лукавство. Людям ведь предлагалось высказаться не по поводу уместности или неуместности установления памятника футболисту «Барселоны» Лионелю Месси , а совершить акт, уже названный неконституционным!

Прояви центральная испанская власть слабость, начался бы неизбежный распад этого европейского государства. Напомню , что в состав Каталонии состав входят четыре провинции: Барселона, Жирона, Лерида и Таррагона. Численность населения всей Каталонии составляет более семи с половиной миллионов человек.

Это — почти в два раза больше, чем в современных Грузии, Молдове , почти в четыре раза больше, чем население Латвии и почти в пять раз больше, чем население Эстонии. Это — в несколько раз больше, чем в Словении и в 10 с лишним раз больше, чем в Черногории! Как можно спокойно соглашаться на столь существенное сокращение территорий и населения Испании?! Как можно было официальному Мадриду молчаливо согласиться на проведение референдума в Каталонии, к итогам коего затем апеллировали бы его организаторы, требуя выхода из состава Испании?! Как можно было проявлять слабость, логическим итогом которой было то, что по стопам Каталонии пошли бы и в Наварре или Галисии?! Что вообще бы могло остаться от нынешней Испании, не прояви ее центральная власть жесткость в борьбе с каталонским сепаратизмом?!

Именно так, жестко и доходчиво, нужно пресекать везде и всюду любого рода проявления сепаратизма. Потому, что никогда и нигде не должно быть так, чтобы право наций на самоопределение превалировало над принципом территориальной целостности государств.

Именно об этом везде и всюду заявляет Азербайджан. Да, именно Азербайджан стал первым государством из числа бывших республик СССР, который пострадал от сепаратизма. Это был армянский сепаратизм. К чему он привел? К крови, жертвам, этническим чисткам, Геноциду в Ходжалы. Так был открыт пресловутый «ящик Пандоры». Так было положено начало появлению и существованию до сих пор новых «замороженных» конфликтов.

И в Азербайджане, и в Украине, которая борется с сепаратизмом, поддерживаемым внешними силами, это прекрасно понимают. А стало быть, и в Баку и в Киеве осознают правильность действий испанских властей. При всей любви к игре «Барселоны».

Н.О.