Умер владелец GQ, Vouge и New Yorker

2017-10-01 22:20 | www.oxu.az | 4

В Нью-Йорке на 90-м году жизни скончался медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший (S.I. Newhouse Jr).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в заметке опубликованной в воскресение, 1 октября, на сайте издательства Conde Nast, принадлежащем покойному бизнесмену.

«Сегодня печальный день для читателей этого журнала и для сотрудников Conde Nast, компании, которая его издает. В Нью-Йорке после продолжительной болезни скончался Сай Ньюхаус, человек, стоявший у истоков компании и руководивший ею на протяжении более 50 лет», — говорится в сообщении.

Помимо Conde Nast Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус, родившийся 8 ноября 1927 года, владел контрольным пакетом акций Discovery Communications и основанной в 1922 году компанией Advance Publications, которой принадлежат более 100 интернет-ресурсов и 140 изданий. Среди них — журналы Vouge, GQ, Gourmet, Signature и New Yorker. Состояние Ньюхауса-младшего оценивалось в 12,1 миллиарда долларов.

Н.О.