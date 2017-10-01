Организация чемпионата Европы по волейболу среди женщин великолепна - глава Европейской федерации

2017-10-01 22:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Организация чемпионата Европы по волейболу среди женщин просто великолепная, у меня нет слов. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал президент Европейской федерации волейбола Александр Боричич.

"Мы сделали правильно, что доверили чемпионат двум странам - Азербайджану и Грузии. Это очень хороший опыт для всех других федераций. К вашему сведению, следующий чемпионат Европы будет проведен в четырех странах. Таким образом, будем еще больше популяризировать волейбол, зрителей на трибунах будет больше и соответственно, популярность женского волейбола будет все более возрастать в Европе", - отметил Боричич.

Касательно игры сборной Азербайджана глава Европейской федерации сказал, что команда провела очень хороший турнир и ее игра порадовала всех болельщиков. "На матче вашей команды зал был полным. Я хочу сказать отдельное спасибо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который не пропустил ни одного матча своей команды, поддерживал ее. Хочу сказать спасибо членам правительства, болельщикам, которые поддерживали команду на протяжении всего турнира", - добавил Боричич.

"Вы знаете, четвертое место в Европе завоевать дано не каждому. Ваша команда обогнала такие сборные, как Россию - бывшего чемпиона Европы, сильные команды Италии, Бельгии, Германии, Болгарии, Польши. Это надо понимать, что Азербайджан, снова, как и 12 лет назад стал 4-ым в Европе. Не каждой сильной команде, не каждой волейбольной дружине, заявившей о себе в мире, это под силу. Азербайджана это сделал, и вы должны радоваться этому", - сказал Александр Боричич

Президент Европейской федерации волейбола считает, что в Азербайджане надо развивать юношеский волейбол, обязательно проводить внутренние чемпионаты, первенства страны. "К вашему сведению мы сейчас работаем над новой стратегией развития волейбола в малых городах. И по прошествии чемпионата Европы в Азербайджане и Грузии мы приняли решении открыть школы волейбола в Гяндже, а также в Грузии", сказал Александр Боричич.

Отметим, что первое место на чемпионате Европы по волейболу среди женщин заняла сборная Сербии. Серебряными призерами стали представительницы Нидерландов. Третье и четвертое место разделили команды Турции и Азербайджана соответственно.