«Краснодарские каннибалы» отрицают, что ели человечину – ФОТО+ ВИДЕО

2017-10-01 22:40 | www.oxu.az | 7

«Краснодарские каннибалы», супруги Бакшеевы, отрицают, что ели человеческое мясо.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает сайт телеканала RT со ссылкой на членов ОНК Краснодарского края Виктора Беликова и Сергея Левушкана.

В начале недели в СМИ появилась информация, что следователи задержали мужа и жену, проживавших в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям.

Во время обысков в квартире, где они жили, следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Останки убитой Бакшеевым женщины лежали в подвале и на прилегающей территории. На кухне следователи нашли мясо неизвестного происхождения.

Перед этим в СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.

«В ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан», — пишет RT. Жена Бакшеева также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной, говорится в сообщении.

Н.О.