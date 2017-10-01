MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel kaza geçirdi

2017-10-01 22:55 | www.trend.az | 1

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, trafik kazası geçirdi. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 55. kilometrede akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre, Fikret Demir (38) idaresindeki 06 DB 0977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp karşı yöne geçti. İçinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in de bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Ferdi Kulaksızoğlu (38) idaresindeki 06 GD 3234 plakalı otomobile çarptı. Demir'in idaresindeki otomobil ardından Murat Çakır sevk ve idaresindeki 26 B 7217 plakalı otomobil ile çarpıştı. Toplam 3 aracın karıştığı kazada Ferdi Kulaksızoğlu hayatını kaybederken, Ruhsar Demirel, şoförü Fikret Demir, Bedirhan Kulaksızoğlu (11), Polat Kulaksızoğlu (40) ve Fatma Yücedağ (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Ruhsar Demirel'in partisinin Bilecik İl Kongresi'nden döndüğü ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA