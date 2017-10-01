Над столицей Йемена сбит американский беспилотник

2017-10-01 23:30 | www.oxu.az | 3

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства США был сбит повстанцами-хуситами в Йемене.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, дрон модели MQ-9 Reaper был сбит ракетой в районе к северу от Саны.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Н.О.