В Европе обеспокоены: ситуация в Каталонии вышла из-под контроля

2017-10-01 23:45 | www.oxu.az | 4

Ситуацией в Каталонии крайне обеспокоены в Европе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на канал "Россия 24".

Лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц отметил, что беспорядки и нарастающее напряжение вызывают опасения. Он призвал Мадрид и Барселону к диалогу.

Глава британского МИДа также выразил беспокойство. В интервью журналистам "Рейтерс" Борис Джонсон пояснил: в отношениях внутри страны необходимо добиваться баланса. К мирному урегулированию призвали и в министерстве иностранных дел Бельгии. Там отметили — хоть вопрос об отделении является внутренним делом страны, однако ситуация зашла слишком далеко, и акты насилия в Каталонии это наглядно демонстрируют.

Н.О.