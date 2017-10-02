Трамп заявил, что в отличие от своих предшественников справится с КНДР

2017-10-02 00:01 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что "милое обращение" с лидером КНДР на протяжении многих лет не помогло решить ядерную проблему, и выразил уверенность, что ему удастся это сделать, передает РИА Новости.

"Милое обращение с Человеком-ракетой (лидер КНДР – ред.) не работало на протяжении 25 лет, почему это должно сработать сейчас? (Билл) Клинтон не справился, (Джордж) Буш (младший) не справился и (Барак) Обама не справился. Я справлюсь", — написал Трамп в микроблоге в Twitter.

Трамп регулярно называет "человеком-ракетой" нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына, который занял пост главы государства в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира. Тот в свою очередь стал лидером страны в 1994 году после смерти своего отца и основателя КНДР Ким Ир Сена. Таким образом, Трамп в своей записи одним эпитетом описал сразу трех руководителей Северной Кореи.