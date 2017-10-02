Şırnak'ta teröristler askerlere saldırdı

2017-10-02 00:03 | www.trend.az | 0

Şırnak'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'na Şırnak- Cizre arasındaki duble yol için inşa edilen tünellerin güvenliğini sağlayan üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre; Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesi Kaletepe üs bölgesine bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, ilk bilgilere göre, 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak kaçtığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Habertürk