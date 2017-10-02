Ответственность за нападение на вокзале в Марселе взяла ИГ

2017-10-02 00:57 | www.trend.az | 5

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе, в результате которого погибли две женщины, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В воскресенье неизвестный с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.

Глава МВД Франции Жерар Коллон ранее заявил, что нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты.