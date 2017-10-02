Либеро сборной Азербайджана по волейболу среди женщин попала в символическую сборную чемпионата Европы

2017-10-02 01:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Определилась символическая сборная чемпионата Европы по волейболу среди женщин, прошедшего в Азербайджане и Грузии. Об этом говорится на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).

В состоящую из игроков различных команд сборную попала также представительница сборной Азербайджана - либеро Валерия Мамедова.

Лучшими нападающими были избраны Бранкича Михайлович (Сербия), Лоннеке Слютьес и Анна Баиш (Нидерланды), блокирующими Эда Дюндар (Турция), Стефана Велькович (Сербия), связующей Лаура Дейкема (Нидерланды).