В Грузии перед матчем скончался вратарь ФК “Зугдиди”

2017-10-02 01:45 | www.apa.az | 5

Вратарь грузинского футбольного клуба "Зугдиди", 31-летний Шота Маминашвили в воскресенье потерял сознание во время разминки перед матчем, после чего скончался в больнице, куда он был доставлен со стадиона.

Как передает АПА со ссылкой на "Интерфакс", в связи с трагическим случаем был отменен матч между футбольными клубами "Зугдиди" и "Вит Джорджиа", который должен был состояться в воскресенье во Мцхете.

Как отмечают СМИ, Маминашвили большую часть своей карьеры провел в составе батумского "Динамо", а к клубу "Зугдиди" присоединился перед началом текущего сезона.

Вратарь также выступал в разные годы за грузинские футбольные клубы "Мачахела" и "Шукура".