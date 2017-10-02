Число жертв землетрясения в Мексике достигло 361 человека

2017-10-02 02:03 | www.apa.az | 4

Число жертв землетрясения, произошедшего 19 сентября неподалеку от Мехико, возросло до 361 человека.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», эта цифра в ближайшее время может увеличиться, так как пока не закончены поиски тел под развалинами разрушившегося семиэтажного офисного здания в центре мексиканской столицы. Пропавшими без вести числится как минимум восемь человек.

Ранее сообщалось о 345 погибших. В Мехико обрушилось 39 домов, еще несколько сотен после землетрясения оказались в аварийном состоянии.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в мексиканском штате Морелос 19 сентября сентября, около 4 млн человек остались без электроснабжения, большое количество зданий оказались разрушены или повреждены.