СМИ: после обработки 308 тыс. бюллетеней лидируют сторонники независимости Каталонии

2017-10-02 02:32 | www.apa.az | 4

Более 91% каталонцев проголосовали за выход автономии из состава Испании.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом, как пишет газета La Vanguardia.

После обработки 308 тыс. бюллетеней лидируют сторонники независимости Каталонии По информации издания, против независимости выступили всего 6,7% проголосовавших. В автономии правом голоса обладают порядка 5,3 млн человек.

До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците. В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным.